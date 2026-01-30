Acqua torbida nel sud pontino continuano i disagi per i cittadini Ecco le autobotti

L’acqua nel sud pontino resta torbida da due giorni, creando problemi ai residenti. Le autorità hanno messo a disposizione alcune autobotti per distribuire acqua potabile, ma le proteste non si fermano. La situazione resta critica e molti cittadini devono ancora fare i conti con l’impossibilità di usare l’acqua normale a casa.

La comunicazione di Acqualatina; le abbondanti piogge di questi giorni hanno causato un fenomeno di torbidità nelle sorgenti Mazzoccolo e Capodacqua. Dove trovare le autobotti Acqua torbida nel sud pontino: proseguono i disagi per i cittadini alle prese con il fenomeno ormai da un paio di giorni. Come comunicato da Acqualatina lo scorso mercoledì 28 gennaio, infatti le abbondanti piogge che stanno interessando in questa settimana anche la provincia di Latina hanno causato un fenomeno di torbidità presso tutte e due le sorgenti Mazzoccolo e Capodacqua, con conseguenti disagi per i cittadini. Sono 10 le autobotti posizionate nella città di Formia (Maranola piazza Antonio Ricca; Castellonorato piazzale case popolari; Penitro via Dei Frassini presso scuola elementare; Trivio piazza S.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Oggi nella provincia di Latina si sono registrate piogge intense e condizioni di maltempo.

Il Comune di Santa Maria a Vico comunica che venerdì 23 gennaio 2026 sarà sospeso il servizio idrico per lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta.

Argomenti discussi: Maltempo: forti piogge in provincia. Acqua torbida nel sud pontino; Acqua torbida dai rubinetti, torna il disagio nei centri del sud della provincia

Torbidità nelle fonti causata dal maltempo: stop all'acqua nel sud pontinoStop all’uso di acqua potabile nel sud pontino. Acqualatina, in una nota, ha informato gli utenti che si stanno registrando fenomeni di torbidità in sei Comuni del Golfo. Le forti precipitazioni della ... latinaoggi.eu

Oggi a Formia l'acqua si presenta torbida, e i cittadini sono preoccupati e insoddisfatti. È fondamentale che le autorità competenti intervengano al più presto per ripristinare la qualità dell’acqua potabile e garantire la sicurezza di tutti." - facebook.com facebook