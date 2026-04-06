Ponte Lambro chihuahua intrappolato nel canale di scolo | salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, intorno alle 22, a Ponte Lambro, lungo la strada che collega Arosio a Canzo, su segnalazione di un passante. La chiamata riguardava un cane di piccola taglia rimasto intrappolato in un canale di scolo. All’arrivo, i soccorritori hanno raggiunto il luogo e hanno estratto il chihuahua, che era rimasto bloccato tra le acque del canale.

Un abbaiare insistente nel buio, poi la scoperta e il salvataggio. È successo ieri sera, 5 aprile 2026, intorno alle 22 a Ponte Lambro, lungo la SP Arosio-Canzo in direzione Canzo, dove un passante ha segnalato la presenza di un cane in difficoltà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, che dopo diversi tentativi sono riusciti a individuare l’animale, rimasto intrappolato all’interno di una tubazione di scolo delle acque chiare. Un’operazione non semplice, resa complicata dalla posizione del cane, ma conclusa con successo grazie all’intervento dei soccorritori. Una volta recuperato, l’animale è stato affidato alle cure di un veterinario per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Quicomo.it Ponte Lambro, cagnolino intrappolato in una tubazione di scolo dell’acqua: salvato dai vigili del fuocoPonte Lambro (Como), 6 aprile 2026 – Un cagnolino era rimasto intrappolato nella tubazione di scolo delle acque chiare a Ponte Lambro, in provincia... Argomenti più discussi: Ponte Lambro, chihuahua intrappolato nel canale di scolo: salvato dai vigili del fuoco; Ponte Lambro, cane incastrato in un tubo dell’acqua salvato dai vigili del fuoco; Ponte Lambro, cagnolino intrappolato in una tubazione di scolo dell’acqua: salvato dai vigili del fuoco; Ponte Lambro, cane intrappolato in una tubazione: salvato dai vigili del fuoco. Ponte Lambro, cagnolino intrappolato in una tubazione di scolo dell’acqua: salvato dai vigili del fuocoPonte Lambro (Como), 6 aprile 2026 – Un cagnolino era rimasto intrappolato nella tubazione di scolo delle acque chiare a Ponte Lambro, in provincia di Como, ma è stato salvato dai vigili del fuoco. ilgiorno.it Ponte Lambro L’intervento ieri sera attorno alle 22 lungo la Arosio Canzo. Il cane sta bene ed è stato affidato alle cure di un veterinario - facebook.com facebook