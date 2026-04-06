Politica in lutto è morto l' ex assessore Alfio Gambuti | Uomo di visione e grande pragmatismo

È deceduto a 74 anni Alfio Gambuti, figura significativa della scena politica e amministrativa di Coriano. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i rappresentanti locali e cittadini. Gambuti si è distinto per il suo ruolo di assessore e per la sua presenza costante nel panorama politico della zona. La sua attività, caratterizzata da pragmatismo e visione, ha segnato un periodo importante per la comunità.

Il cordoglio del Pd di Coriano: "Un uomo di grande dedizione istituzionale che ha saputo sempre porre il bene comune al centro del suo operato" Se ne è andato, a 74 anni, Alfio Gambuti protagonista instancabile della vita politica e amministrativa di Coriano. A dargli addio è il Partito Democratico di Coriano: "Uomo di visione e grande pragmatismo, ha legato il suo nome alle trasformazioni più significative del nostro territorio. Nominato assessore all'Urbanistica nel 1990 sotto la giunta Girolomini, contribuì a portare a compimento l'approvazione definitiva del PRG nel 1991, gestendo con fermezza fasi complesse della vita cittadina. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Politica in lutto: è morto l’ex premierLa Francia piange Lionel Jospin: l’ex primo ministro e storico esponente del Partito socialista è morto a 88 anni.

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LUTTO A CORIANO È morto Alfio Gambuti, storico assessore, protagonista dello sviluppo urbanistico e ambientale del territorio: "Ha saputo sempre porre il bene comune al centro del suo operato" - facebook.com facebook