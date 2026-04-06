Per la prima assoluta della trasmissione "Siamo fuori" realizzata in territorio italiano, la Radiotelevisione svizzera ha scelto la Valchiavenna, offrendo al territorio un'occasione importante di promozione e dando visibilità alle sue radici storiche, culturali ed enogastronomiche. La puntata è andata in onda in diretta nel pomeriggio di lunedì scorso ma si può rivedere su PlayRSI. Fra storie e giochi, nel format della trasmissione, sono stati i protagonisti della tradizione locale a raccontare la valle. L'artigiano della pietra ollare Roberto Lucchinetti, custode di un elemento identitario della cultura alpina; Tommaso Panatti,... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Temi più discussi: Piuro e la Valchiavenna protagonisti sulla televisione svizzera; Savogno e Dasile ripartono: affidata la gestione di rifugio e albergo diffuso a due giovani; Valchiavenna, viaggio tra emozioni alpine, cultura e sapori autentici: un’esperienza viva nel cuore delle Alpi lombarde -; Piuro rinnova la Giunta: spazio ai giovani, tra continuità e nuove responsabilità.

Il Tour de Suisse in Valchiavenna. Arrivo spettacolare alle cascateLa tappa in programma mercoledì 18 affronterà il Passo dello Spluga a 2.114 metri di altitudine. I ciclisti percorreranno la statale 36 fino a Chiavenna. Il traguardo all’Acquafraggia di Borgonuovo. ilgiorno.it

Il borgo di Savogno al riparo dal fuoco, arrivano le vasche d’acquaPiuro (Sondrio) – Completare la rete antincendio per rendere più sicuro il territorio e scongiurare il ripetersi di eventi devastanti come quelli di alcuni anni fa. È questo l’obiettivo principale dei ... ilgiorno.it

PIZZOSTELLASKYMARATHON: una vera Skymarathon che tocca tre diversi Comuni della Valchiavenna: Campodolcino, San Giacomo Filippo e Piuro. Prestate attenzione, questa gara non è adatta a tutti: presenta tratti impegnativi, sia in salita che in di - facebook.com facebook