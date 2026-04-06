Petrolio a 114 dollari | crolla la tregua carburanti in rialzo

Il prezzo del petrolio ha superato i 114 dollari al barile dopo il fallimento di un accordo tra Stati Uniti e Iran, portando a un aumento dei prezzi dei carburanti nelle stazioni italiane. La notizia ha causato un immediato rialzo delle tariffe, influenzando il settore energetico e i consumatori. La situazione si mantiene sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi.

Il prezzo del petrolio ha superato i 114 dollari al barile a causa del fallimento di una tregua tra Stati Uniti e Iran, provocando un immediato rialzo dei costi del carburante presso i distributori italiani. La brevissima pausa nel trend ascendente delle quotazioni è durata solo poche ore. L’ipotesi di un accordo di 45 giorni per fermare le ostilità è svanita, spingendo gli investitori a riconsiderare i rischi legati alle infrastrutture energetiche nei paesi del Golfo e in territorio iraniano. Nonostante i tentativi diplomatici continuino e alcune navi legate agli alleati di Teheran riescano ancora a transitare nello stretto di Hormuz, il mercato reagisce con preoccupazione ai danni materiali subiti dai porti, dai campi petroliferi e dalle raffinerie della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petrolio a 114 dollari: crolla la tregua, carburanti in rialzo Il petrolio supera i 113 dollari al barile. In rialzo i carburanti: il diesel sui 2 euro al litro, la benzina oltre 1,7Lunedì 23 marzo il prezzo dei carburanti continua a subire le fluttuazioni dovute alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Petrolio sopra i 100 dollari: la tregua in Iran calma i mercatiIl mercato delle materie prime vive un momento di forte instabilità, ma il petrolio riesce a frenare la discesa e si ripone sopra la soglia... Temi più discussi: Il petrolio vola a 110 dollari. S&P dimezza il Pil italiano. Panetta: rischi per la stabilità; Petrolio a 110 dollari, S&P dimezza le stime per l'Italia: crescita 2026 allo 0,4%; Petrolio oltre i 110 dollari al barile, Borse deboli. Guerra e Trump scuotono i mercati; Il petrolio chiude in volata a New York: +11,4%. Wall Street poco mossa. Nuova corsa del petrolio, salgono ancora i prezzi ai distributoriE' durata solo lo spazio di una mattina la pausa nel rialzo del prezzo del petrolio che, dopo essere sfumata l'ipotesi di una tregua immediata di 45 giorni fra Iran e Usa, ha ripreso a correre finendo ... ansa.it Il petrolio vola a 110 dollari. S&P dimezza il Pil italiano. Panetta: rischi per la stabilitàLe Borse chiudono in negativo, sul filo di lana riescono a contenere le perdite. Per gli economisti del Wef possibile uno shock economico ai livelli del ... repubblica.it Intanto il prezzo del petrolio è di nuovo in rialzo mdst.it/4csPi0k facebook Prezzo del petrolio in deciso calo sui mercati sulle attese di un cessate il fuoco fra Iran e Usa a poche ore della scadenza dell'ultimatum del presidente Trump. Il greggio Wti del Texas cede 1,98% a 109,2 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde x.com