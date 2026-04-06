Perché non ci siamo tornati per più di 50 anni

Dopo oltre cinquant’anni, l’uomo non è più tornato sulla Luna. Negli anni ’70, l’allunaggio rappresentava il culmine di una corsa tra nazioni, ma con il passare del tempo sono cambiate le priorità e le risorse dedicate allo spazio. Oggi, le missioni spaziali si concentrano su altri obiettivi e tecnologie differenti, mentre i costi e le sfide delle esplorazioni lunari sono rimasti elevati.

Sono venuti meno i fattori che resero l’allunaggio un motivo di competizione tra paesi, e nuovi interessi sono emersi solo di recente Un popolare sketch comico, diffuso anche negli Stati Uniti, prende in giro la passione degli italiani per il caffè espresso ponendo una domanda: se piace loro così tanto, perché ne bevono così poco? Andare sulla Luna non è come bere un caffè, per niente, ma modi e tempi in cui un equipaggio umano ci è riuscito suscitano una domanda dello stesso tipo: se era così importante esplorarla di persona, perché lo abbiamo fatto solo tra il 1968 e il 1972? Soprattutto: perché sono trascorsi 53 anni e 4 mesi prima che la Nasa, dopo l’ultima missione Apollo con un equipaggio umano, ci riprovasse con la missione Artemis II? Non c’è una sola risposta a questa domanda. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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