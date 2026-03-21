Dopo la partita tra Milan e Torino, il centrocampista rossonero Youssouf Fofana ha dichiarato che la squadra è tornata in campo con maggiore determinazione. La sua intervista è stata rilasciata nel post-gara, in cui ha evidenziato il rinnovato entusiasmo dei giocatori. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.

Finita la partita tra Milan e Torino che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato a 'DAZN' il giocatore rossonero Youssouf Fofana. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita. Cos’è successo all’intervallo? “Dopo il primo tempo abbiamo capito che eravamo stati aggressivi in attacco. Siamo tornati in campo con più voglia offensivamente e abbiamo segnato subito due gol”. “Era un misto tra Rafa e Pulisic (ride, ndr). Ho dedicato il gol a loro. Non proprio una dedica, ma penso che se faccio la loro esultanza magari faccio più gol (ride, ndr). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Fofana dopo il Torino: “Siamo tornati in campo con più voglia”

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