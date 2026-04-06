È tornato il GialappaShow, un programma che ha consolidato la sua presenza nel panorama televisivo italiano. La sua ripresa segna un momento di continuità in un contesto mediatico caratterizzato da tendenze spesso rapide e superficiali. La trasmissione, nota per il suo tono ironico e critico, mantiene una sua identità tra le molte proposte in onda, offrendo un punto di riferimento per gli spettatori che cercano un approccio diverso alla comicità e all’approfondimento.

Per fortuna è tornato il GialappaShow. Se la televisione italiana fosse un paziente sul lettino, la diagnosi sarebbe complessa: un mix di narcisismo digitale, ansia da prestazione e una dissociazione cronica dalla realtà. In questo scenario, il ritorno di Giorgio Gherarducci e Marco Santin (dal 30 marzo su TV8) non è solo "intrattenimento", ma una seduta di analisi necessaria. «Siamo come i musicisti sul Titanic», dicono a GQ, definendo il mondo come un transatlantico che imbarca acqua mentre l'orchestra continua a suonare. Ma a ben guardare, i Gialappa’s sono qualcosa di più: sono i facilitatori di un processo catartico. Accanto a un Mago... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché abbiamo ancora bisogno del GialappaShow

Leggi anche: Perché oggi abbiamo ancora bisogno di rileggere Piero Gobetti: un anticorpo contro cinismo, inerzia e resa preventiva

Nicola Gardini: «Dopo la scomparsa di mio marito credevo che non mi sarei più innamorato: senza una relazione la vita non ha senso perché abbiamo bisogno di essere amati. A 60 anni gli uomini su Grindr sono ancora desiderabili»A parlare è il presidente di Salani e professore di Letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford Nicola Gardini, fresco autore di un...

Giulia Vecchio torna al GialappaShow: Monica Setta? Dispiace che non abbia colto l’ironia. Spero che la mia Iva Zanicchi piaccia – IntervistaGiulia Vecchio torna al GialappaShow con le parodie di Monica Setta e Iva Zanicchi: ecco cosa ci ha raccontato ... superguidatv.it

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novitàIl GialappaShow sta per tornare con tantissime novità. La nuova edizione dello show comico, ideato e commentato dai Gialappi, debutta con la nuova edizione lunedì 30 marzo alle 21:30 su Tv8. Alla cond ... today.it