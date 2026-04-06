Pepsi ha deciso di ritirare la sponsorizzazione del Wireless Festival di Londra in risposta alle polemiche scatenate dalla partecipazione di Kanye West all’evento. La scelta di interrompere il supporto arriva poche ore dopo le critiche rivolte all’organizzazione, che aveva confermato la presenza del rapper durante la manifestazione. La decisione di Pepsi si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica verso le partnership degli eventi musicali con artisti controversi.

Pepsi ha ritirato la sua sponsorship del Wireless Festival di Londra, in seguito alle critiche sulla decisione dell’evento di ingaggiare Kanye West. Il colosso del settore alimentare e delle bevande è stato lo sponsor principale della manifestazione per un decennio. Quest’anno, ha deciso di fare un passo indietro per via delle polemiche suscitate dall’annuncio della presenza di Ye come artista principale per tutte e tre le serate. “Pepsi ha deciso di ritirare la propria sponsorizzazione del Wireless Festival”, ha dichiarato in un comunicato un portavoce dell’azienda. Il festival londinese era stato ribattezzato “Pepsi MAX Presents Wireless” nell’ambito di una partnership in atto dal 2015. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pepsi ritira la sponsorship del Wireless Festival dopo le critiche in merito alla presenza di Kanye West

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