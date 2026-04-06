Patrick McEnroe, ex tennista e commentatore, ha affermato che un giocatore juniores potrebbe battere la attuale numero uno del ranking femminile con un punteggio di 6-1 6-1. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito aperto sulla differenza di livello tra giocatori giovani e professionisti di alto livello, coinvolgendo anche il fratello di un famoso tennista. La discussione si concentra sulle capacità e le differenze tra generazioni nel tennis.

Patrick McEnroe è intervenuto in maniera decisa sulle differenze fra tennis maschile e femminile. Il fratello del più celebre John in carriera ha raccolto un titolo, una semifinale all’Australian Open e un best ranking al numero 28. E nel corso del proprio programma radiofonico Holding Show, discutendo dei due circuiti, ha riacceso il dibattito: “Se mettessi il miglior giocatore junior del mondo, il miglior diciassettenne, contro Sabalenka, vincerebbe 6-1 6-1”. Il tema era scottante, durante la trasmissione: i punti di contatto fra tennis maschile e femminile, riattivati lo scorso dicembre dall’ultima Battaglia dei Sessi giocata da Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Patrick McEnroe sicuro: "Uno juniores batterebbe Sabalenka 6-1 6-1"

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