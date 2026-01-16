La stagione 2026 del tennis si concentra sulla possibilità di una nuova alternanza ai vertici, oltre ai nomi di Alcaraz, Sinner e Djokovic. La domanda che molti si pongono riguarda chi possa emergere come potenziale vincitore di uno Slam, interrompendo il predominio attuale. Le analisi e le previsioni degli esperti contribuiscono a rendere questa stagione particolarmente interessante, mentre il torneo degli Australian Open si avvicina, alimentando l’attesa e la curiosità.

C’è qualcuno che può interrompere il dominio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner? È una delle grandi domande che accompagnano la stagione 2026 del tennis e l’avvicinamento agli Australian Open. Per ora, sono loro due i grandi favoriti, non solo per la vittoria a Melbourne: la sensazione è che possano spartirsi gli Slam, come accaduto negli ultimi due anni. Le pensa anche John McEnroe, leggenda della racchetta e vincitore di 7 titoli Slam. Il 66enne americano però è convinto che ci sia un pretendente a rompere questo duopolio: “Se c’è qualcun altro che può vincere uno Slam, a parte Djokovic, quello è Lorenzo “, ha detto in un’intervista a La Stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Sinner o Alcaraz? C'è qualcun altro che può vincere uno Slam, a parte Djokovic. Mi sembra pronto": la profezia di McEnroe

