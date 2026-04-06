Pasquetta sul Terminio | boom di presenze e nuovo appello all' ambiente

Durante la Pasquetta, i boschi e le aree di svago dell'Irpinia hanno registrato un grande afflusso di visitatori. In particolare, il Terminio e il Laceno sono risultati tra le mete più frequentate della giornata, con migliaia di persone che hanno deciso di trascorrere la giornata all'aperto. L'affluenza ha superato le aspettative, portando a un picco di presenze nelle località della regione.

Affluenza mai vista tra Terminio e Laceno per la tradizionale gita di Pasquetta: la soddisfazione dei sindaci, ma resta l'allarme sull'impatto ambientale Un'affluenza record che ha riacceso, insieme all'entusiasmo, anche il dibattito sulla sostenibilità del turismo di prossimità e sul rispetto del territorio. Le aree verdi dell'Alta Irpinia hanno registrato ieri un'affluenza straordinaria. Famiglie, comitive e gitanti provenienti da tutta la provincia — e non solo — hanno raggiunto il massiccio del Terminio e l'altopiano del Laceno per il tradizionale pic nic del lunedì di Pasqua, complice una giornata climaticamente favorevole. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Boom di presenze a Pasquetta a Salerno: dal lungomare, a Santa Teresa fino ai musei, la città presa d'assaltoTutti a Salerno, in occasione di Pasquetta: innumerevoli i turisti al centro storico e in spiaggia, in particolare a Santa Teresa, dove qualche... Empoli-Sampdoria, match infuocato. Sarà boom di presenze sugli spaltidi Simone Cioni EMPOLI Sarà un giorno di Pasquetta ‘infuocato’ quello che attende l’Empoli al Ferraris di Genova contro la Sampdoria.