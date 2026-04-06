Pasquetta sul Terminio | boom di presenze e nuovo appello all' ambiente

Da avellinotoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Pasquetta, i boschi e le aree di svago dell'Irpinia hanno registrato un grande afflusso di visitatori. In particolare, il Terminio e il Laceno sono risultati tra le mete più frequentate della giornata, con migliaia di persone che hanno deciso di trascorrere la giornata all'aperto. L'affluenza ha superato le aspettative, portando a un picco di presenze nelle località della regione.

Affluenza mai vista tra Terminio e Laceno per la tradizionale gita di Pasquetta: la soddisfazione dei sindaci, ma resta l'allarme sull'impatto ambientale Un'affluenza record che ha riacceso, insieme all'entusiasmo, anche il dibattito sulla sostenibilità del turismo di prossimità e sul rispetto del territorio. Le aree verdi dell'Alta Irpinia hanno registrato ieri un'affluenza straordinaria. Famiglie, comitive e gitanti provenienti da tutta la provincia — e non solo — hanno raggiunto il massiccio del Terminio e l'altopiano del Laceno per il tradizionale pic nic del lunedì di Pasqua, complice una giornata climaticamente favorevole. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Boom di presenze a Pasquetta a Salerno: dal lungomare, a Santa Teresa fino ai musei, la città presa d'assaltoTutti a Salerno, in occasione di Pasquetta: innumerevoli i turisti al centro storico e in spiaggia, in particolare a Santa Teresa, dove qualche...

Empoli-Sampdoria, match infuocato. Sarà boom di presenze sugli spaltidi Simone Cioni EMPOLI Sarà un giorno di Pasquetta ‘infuocato’ quello che attende l’Empoli al Ferraris di Genova contro la Sampdoria.

Cerca tra news e video legati all’argomento.