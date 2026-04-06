Lunedì 6 aprile 2026, in Italia si celebra la Pasquetta, giornata che unisce il ricordo religioso del Lunedì dell’Angelo con la tradizione di trascorrere il giorno fuori casa, spesso in gite e picnic. La festività cade sempre il primo giorno dopo Pasqua e rappresenta uno dei momenti più attesi della primavera, con molte persone che approfittano delle festività per spostarsi e trascorrere del tempo all’aria aperta.

Lunedì 6 Aprile 2026, l’Italia celebra la Pasquetta, ricorrenza che fonde il ricordo religioso del Lunedì dell’Angelo con la consuetudine civile delle gite primaverili. Il cuore della giornata risiede nel racconto evangelico. In questo giorno si commemora l’evento in cui Maria di Magdala e Salome si recarono al luogo della sepoltura di Gesù portando oli aromatici per il corpo. All’arrivo, trovarono il masso che sigillava la tomba spostato. La sorpresa fu completata dall’apparizione di un Angelo. L’entità celeste rassicurò le donne, spiegando che Gesù non si trovava più lì poiché era risorto, come precedentemente annunciato. L’ordine ricevuto fu quello di correre a riferire l’accaduto agli Apostoli, azione che le tre donne compirono immediatamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasquetta: dal miracolo dell’Angelo al rito della gita fuori porta

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