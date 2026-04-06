A Pasquetta, mentre il sole riscalda le vie di Roma, la città si svuota come ogni anno, lasciando spazio a poche persone che non hanno potuto partire. In questo giorno di festa, tornano i “fagottari”, un gruppo di ambulanti che vende prodotti tipici e alimentari lungo le strade della capitale. La presenza di questi venditori rappresenta una risposta alla crisi economica, anche in un momento di relax e convivialità.

(LaPresse) In un giorno di festa con il sole che scalda, Roma solitamente si svuota e rimane solo chi non ha potuto scegliere. Questa volta a farlo sono stati però in tanti. A pesare, il clima di guerra permanente, l’insicurezza generale ma soprattutto la crisi economica. Il rialzo dei prezzi ha reso la fuga di pasquetta troppo pesante per molti budget famigliari e in tanti hanno ripiegato su una “strategia di contenimento” fatta di pranzo al sacco, passeggiate in città e ritrovi al verde. Si è tornati ai tempi dei “ fagottari ” quelli che riempivano i prati delle grandi ville patrizie di Roma portandosi il pranzo da casa e le ghiacciaie piene. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pasquetta, contro la crisi a Roma tornano i "fagottari"

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