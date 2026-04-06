A Rimini, durante una giornata di Pasqua, un ragazzino è stato accidentalmente risucchiato da una pompa di una piscina in una Spa. In pochi secondi, il bambino è stato trascinato sul fondo della vasca, rimanendo intrappolato nel bocchettone che aspira l’acqua. L’intervento dei soccorritori è stato tempestivo, ma il minore è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e si trova attualmente in coma.

Pochi istanti, la tragedia improvvisa: un bocchettone aspira l’acqua nella vasca di una piscina termale, blocca il corpo di un ragazzino immerso, lo trascina sul fondo e ne determina un’asfissia quasi fatale. Il 12enne è ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è accaduto in una vasca idromassaggio di una struttura di Pennabilli, in provincia di Rimini, dove era in vacanza con la famiglia. Ragazzino vittima di un bocchettone in piscina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzino ieri mattina mentre era nella vasca, profonda circa un metro, con i genitori è stato risucchiato dal bocchettone che gli ha impedito di tornare in superficie. Una... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pasqua tragica a Rimini: ragazzino risucchiato dalla pompa di una piscina in una Spa. E’ in coma

Il ragazzino risucchiato nel boccettone dell’idromassaggio di una SpaUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio.

Il ragazzino risucchiato nel bocchettone dell’idromassaggio di una SpaUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio.

Temi più discussi: Resta sottacqua nella vasca idromassaggio dell'hotel. 12enne molto grave; Risucchiato dal bocchettone in piscina. Il 12enne è in condizioni Molto critiche. La Procura apre fascicolo per Lesioni gravissime; L'Istat: aumentano reddito e potere d'acquisto delle famiglie. FdI: Rafforzato il tessuto economico e sociale italiano; Scandalo in spiaggia a Pasqua: coppia fa sesso tra i bagnanti a Rimini, interviene la polizia.

Amoreggiano in spiaggia a Rimini: denunciati, rischiano l’arrestoDue turisti americani si sono fatti travolgere dalla passione il giorno di Pasqua. L’amplesso è stato visto da decine di persone ... laprovinciapavese.gelocal.it

Pasqua drammatica per una famiglia di Ascoli: 12enne ricoverato in condizioni gravissime a RiminiLa vacanza pasquale si è trasformata in un incubo: il ragazzino è stato risucchiato nella vasca idromassaggio, ora è in rianimazione ... lanuovariviera.it

Dramma nel Riminese: un 12enne rimane incastrato in una vasca idromassaggio di un hotel, le sue condizioni sono gravissime. Pasqua tragica per una famiglia di Ascoli Piceno in vacanza. #ANSA facebook

Bimbo di 8 anni morto sulla A21: Pasqua tragica sulle strade piemontesi x.com