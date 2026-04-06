Pasqua in pediatria | un uovo gigante per donare sorrisi a Cremona

Durante le festività pasquali, la Croce Verde di Cremona ha consegnato un grande uovo di cioccolato ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ASST Cremona. La donazione mira a portare un momento di allegria ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. L’evento si è svolto all’interno della struttura ospedaliera, senza ulteriori interventi o celebrazioni pubbliche.

La Croce Verde di Cremona ha donato un imponente uovo di cioccolato ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ASST Cremona per celebrare le festività pasquali. L’iniziativa mira a portare sollievo e ai bambini ricoverati attraverso un gesto di vicinanza. L’omaggio, caratterizzato da dimensioni notevoli che lo rendono quasi alto quanto i bambini stessi, è stato consegnato per trasformare l’ambiente ospedaliero in un luogo di festa. Questo intervento ha permesso di interrompere la routine clinica del reparto, creando uno spazio di condivisione tra i presenti. Il valore sociale della solidarietà nel contesto sanitario. In un ambiente delicato come quello dell’ASST Cremona, un atto di generosità assume una valenza che supera il semplice dono materiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasqua in pediatria: un uovo gigante per donare sorrisi a Cremona 'A Pasqua regala sorrisi': acquista un uovo solidale IbiscusPasqua sta per arrivare ed anche quest'anno è arrivato il momento di dare una mano all'associazione Ibiscus, che sostiene i bambini del reparto di... Lustra, il sindaco rinuncia alla sua indennità per donare un uovo di Pasqua a tutti i bambiniUn gesto virtuoso, a Lustra, piccolo comune salernitano, da parte del sindaco, Luigi Guerra. Temi più discussi: Pasqua 2026, nella Pediatria di Livorno le uova dell'Associazione Nazionale Carabinieri; Una Pasqua Felice in Pediatria grazie agli oltre 100 doni dei giovani di Forza Italia; Pasqua in pediatria: istituzioni e solidarietà insieme per i piccoli pazienti del Salus Pueri di Padova; Pasqua in Pediatria, il sindacato dei carabinieri dona oltre 300 uova agli ospedali veneti. Un uovo di Pasqua speciale in pediatria: il gesto solidale della Croce Verde a CremonaIn occasione delle festività pasquali, un gesto semplice ma carico di significato ha portato sorrisi e un momento di ... cremonaoggi.it Pasqua in Pediatria al Santa Croce: uova di cioccolato e supereroi per i piccoli pazientiLe guardie giurate di Telecontrol insieme ai supereroi Abio hanno portato un sorriso ai bambini ricoverati all’ospedale di Cuneo ... targatocn.it Tutti i santi sono in questa foto... Buona Pasqua facebook Buona Pasqua da tutto il Team Dental Leader Vi auguriamo una giornata ricca di momenti felici, leggerezza e condivisione, da trascorrere in serenità #pasqua2026 #buonapasqua #pasqua #dentalleaderspa #dentalleader #fornitureodontoiatriche #odo x.com