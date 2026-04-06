Pasqua in pediatria | un uovo gigante per donare sorrisi a Cremona

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività pasquali, la Croce Verde di Cremona ha consegnato un grande uovo di cioccolato ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ASST Cremona. La donazione mira a portare un momento di allegria ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. L’evento si è svolto all’interno della struttura ospedaliera, senza ulteriori interventi o celebrazioni pubbliche.

La Croce Verde di Cremona ha donato un imponente uovo di cioccolato ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ASST Cremona per celebrare le festività pasquali. L’iniziativa mira a portare sollievo e ai bambini ricoverati attraverso un gesto di vicinanza. L’omaggio, caratterizzato da dimensioni notevoli che lo rendono quasi alto quanto i bambini stessi, è stato consegnato per trasformare l’ambiente ospedaliero in un luogo di festa. Questo intervento ha permesso di interrompere la routine clinica del reparto, creando uno spazio di condivisione tra i presenti. Il valore sociale della solidarietà nel contesto sanitario. In un ambiente delicato come quello dell’ASST Cremona, un atto di generosità assume una valenza che supera il semplice dono materiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Pasqua in pediatria: un uovo gigante per donare sorrisi a Cremona

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