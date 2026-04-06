Pasqua di soccorsi per i vigili del fuoco | interventi da Cannero a Cicogna

Durante la giornata di Pasqua, i vigili del fuoco del Vco sono stati impegnati in numerosi interventi su tutto il territorio, da Cannero a Cicogna. Il loro lavoro ha coinvolto diverse operazioni di soccorso, con squadre inviate in più località per rispondere alle richieste di aiuto. Nessuna altra informazione sui dettagli o le cause degli interventi è stata resa nota.

Un giorno di Pasqua di intenso lavoro per il Comando provinciale dei vigili del fuoco del Vco, impegnato in una serie di interventi coordinati su tutto il territorio. Grazie al potenziamento del servizio garantito dal presidio rurale di Cannobio, le squadre hanno potuto far fronte a diverse emergenze legate a escursionisti in difficoltà. In collaborazione con i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco hanno raggiunto un escursionista rimasto bloccato a causa di un infortunio alla caviglia che gli impediva di proseguire autonomamente. Dopo le prime cure sul posto, il malcapitato è stato trasportato in barella fino all'abitato di Oggiogno, dove è stato affidato al personale sanitario. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Maltempo in Romagna, in conclusione i soccorsi: centinaia di interventi dei Vigili del FuocoSono in conclusione le operazioni di soccorso legate all'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale nei giorni scorsi.

Maltempo, in conclusione i soccorsi dei Vigili del Fuoco: centinaia di interventi in Romagna, 150 nel ravennateSono in conclusione le operazioni di soccorso legate all'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale nei giorni scorsi.

Temi più discussi: Naufragio di Pasqua nel Canale di Sicilia: si teme una strage; Malori dopo i pranzi di Pasqua: una decina di trevigiani portati al Ca' Foncello; Naufragio Lampedusa, Mediterranea: oltre 70 dispersi. Save the Children: Pasqua di dolore; Quattro emergenze in montagna a Pasqua: elicotteri in azione per due codici rossi.

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Con la tradizionale “Paci” ti auguro una buona Pasqua di pace, serenità e speranza x.com