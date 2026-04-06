Parte l' asfaltatura nella nuova rotonda tra viale Gradara e viale dell’Ecologia | le modifiche alla viabilità

È stata avviata l’asfaltatura della nuova rotatoria situata tra viale Gradara e viale dell’Ecologia. Per permettere i lavori, il Comune ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura totale di un tratto della rotatoria. La modifica alla viabilità sarà temporanea e durerà fino al completamento delle operazioni di asfaltatura. La circolazione nel tratto interessato sarà interdetta fino a nuova comunicazione.

L’intervento rappresenta la fase conclusiva di un’opera più ampia, che si concluderà con la sistemazione a verde dell’area centrale della rotatoria Nel dettaglio, dalle ore 19.30 di martedì 7 aprile alle ore 6 dell’8 aprile, sarà interdetta la circolazione in ogni senso nell'intersezione tra i viali dell’Ecologia e Gradara, con istituzione del divieto di transito e di sosta. I lavori saranno eseguiti in orario notturno al fine di ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività. Tutte le abitazioni rimarranno raggiungibili dai residenti. L’intervento rappresenta la fase conclusiva di un’opera più ampia: dopo il completamento dei lavori sull’acquedotto e gli ultimi interventi sul marciapiede lato Misano, si procederà quindi con la posa del nuovo manto stradale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Lavori in viale della Venezia Giulia: modifiche alla viabilità e riduzione dei parcheggi. Le infoDa lunedì 26 gennaio partono i lavori con fondi del Giubileo per il rifacimento dei marciapiedi di viale della Venezia Giulia. Temi più discussi: Parte l'asfaltatura nella nuova rotonda tra viale Gradara e viale dell’Ecologia: le modifiche alla viabilità; Capannori, 450mila euro per le asfaltature: si parte da via del Rogio; Consuntivo 2025: quasi 6 milioni per un piano straordinario di investimenti; Si rifà l’asfalto, chiude via Madonna della Neve a Bergamo. Capannori, 450mila euro per le asfaltature: si parte da via del RogioIl vicesindaco Francesconi: Proseguiamo il piano di risanamento stradale iniziato nel 2025. Così come per lo scorso, anche per l’anno in corso, investiremo in asfaltature oltre 1 milione di euro. Ec ... noitv.it Falconara Via Baldelli, parte la nuova asfaltatura: cantiere da 180mila euroSi tratta di una delle principali arterie cittadine e snodo strategico per la viabilità: rappresenta infatti il collegamento tra la Vallesina e la costa ed è percorsa ogni giorno da migliaia di veicol ... qdmnotizie.it cartiera Valente parte !/2 La Cartiera Valente, nota anche come Antica Cartiera di Vivaro a Dueville, è un importante sito di archeologia industriale con oltre 500 anni di storia, situato in località Vivaro. Fondata nel 1595 da Iseppo Da Porto su un precedente mu - facebook.com facebook Il riscatto di #Alisson Santos da parte del #Napoli è fissato a €15M x.com