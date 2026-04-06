Paris Saint Germain-Liverpool Champions League 08-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Domani sera alle 21 si disputa il quarto di finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Liverpool, in un match che si ripropone a un anno di distanza dall’ultima sfida. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilize. La partita rappresenta un nuovo capitolo nella competizione, con il Liverpool che quest’anno appare diverso rispetto alla scorsa stagione.

Quarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain: l’avversario è un Liverpool lontano parente di quello della scorsa stagione. I parigini nonostante qualche battuta a vuoto hanno ripreso la vetta del campionato e marciano spediti verso l’ennesimo titolo in patria, mentre negli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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