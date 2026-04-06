Paolo Indiani, noto come il “re delle promozioni”, ha conquistato la vittoria in 12 campionati nella regione toscana, l’ultima delle quali a Grosseto. La sua carriera nel calcio regionale si caratterizza per una serie di successi consecutivi, con squadre che si sono aggiudicate il titolo in diverse edizioni. La competizione toscana vede 16, 18 o 20 squadre sfidarsi, ma alla fine è sempre lui a trionfare.

Il calcio in Toscana è una cosa semplice: 20, 18 o 16 squadre si sfidano, alla fine vince Paolo Indiani. Per gli amanti esclusivamente della Champions League, della Serie A e delle star internazionali è un nome che non dirà nulla. Per chi vive o ha vissuto la Toscana e il suo calcio, per chi ama il calcio dilettantistico, invece, per notorietà è ai livelli di un Messi o Mbappé qualsiasi. E il motivo è semplice: vince, ovunque vada. Allenatore di 71 anni, Indiani ha vinto il campionato di Serie D (girone E) con il Grosseto solo pochi giorni fa. Ma quella ottenuta con i biancorossi è solo l’ultima delle dodici in carriera, la quarta negli ultimi cinque anni dalla Serie D alla C, la settima totale in quarta serie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Indiani, il “re delle promozioni” l’ha rifatto: 12 campionati vinti nella “sua” Toscana, l’ultimo a Grosseto

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