Il Grosseto ha ottenuto una vittoria importante a Montevarchi, grazie all'impegno e alla determinazione dei suoi giocatori. L'allenatore Indiani ha sottolineato come la squadra sia riuscita a mantenere la concentrazione nonostante le preoccupazioni legate alla recente sconfitta contro il Foligno. Un risultato che testimonia la compattezza e la maturità del gruppo, capace di affrontare le sfide con motivazione e senso di responsabilità.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – “Siamo stati bravi a scendere in campo con le giuste motivazioni nonostante avessi la paura che la sconfitta di settimana scorsa contro il Foligno potesse avere conseguenze nella testa dei ragazzi”. Queste le prime parole dell’allenatore del Grosseto Paolo Indiani dopo il netto 3-0 rifilato al Montevarchi. “Una squadra ci ha dato delle difficoltà chiudendo bene gli spazi, ma noi siamo stati bravi a rimanere concentrati ed esprimere il nostro gioco che poi ha ripagato". " "Personalmente avevo tanta paura di questo match perchè il Montevarchi è una squadra ostica che stava vivendo un ottimo periodo di forma -ha ripreso il Direttore Generale del Grosseto Filippo Vetrini"-. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Grosseto sbanca Montevarchi. Indiani. “Gioco e motivazioni. Bravi i miei ragazzi”

Soddisfatto il tecnico montenegrino: "Bravi tutti i miei ragazzi, era importante il risultato». Ivanovic: "Partita da portare a casa. In stagioni lunghe è fondamentale»

Una partita combattuta dall’inizio alla fine, con un risultato mai messo in discussione, seppur con un finale di tensione. La Treviso ha tentato di riaprire il match negli ultimi minuti, mentre Carsen Edwards ha lasciato il campo a causa di un infortunio. Il tecnico montenegrino si è detto soddisfatto, sottolineando l’importanza del risultato in una stagione lunga e impegnativa.

Grosseto, Indiani avverte: "Attenzione al Foligno"

Grosseto si prepara alla sfida contro il Foligno, con Indiani che invita alla massima attenzione. L’allenatore sottolinea l’importanza di una difesa solida e di un’attitudine offensiva efficace, consapevole delle qualità tecniche degli avversari. La partita rappresenta un’occasione per mettere in mostra disciplina e concentrazione, fondamentali per affrontare una squadra esperta nel controllo del gioco e nella finalizzazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Aquila sconfitta con il Grosseto. Marmorini. “Sapevamo che era dura. Ripartiamo dal primo tempo”. - Arezzo, 19 gennaio 2025 – L'incontro numero 50 della storia di Montevarchi e Grosseto si è chiuso con un secco 0- sport.quotidiano.net