L'ex difensore ha commentato il match tra Inter e Roma trasmesso a Pressing, sottolineando come l'Inter sia stata dominante durante la partita. Ha osservato che la Roma ha smesso di giocare nel secondo tempo, mentre i nerazzurri hanno meritato la vittoria. Inoltre, ha detto che concentrarsi sui singoli, come Bastoni, può creare divisioni inutili, invitando a evitare polemiche personali.

Inter News 24 Panucci, l’ex difensore analizza il 5-2 di San Siro: «La Roma ha smesso di giocare, i nerazzurri hanno strameritato». Ospite negli studi di Pressing, Christian Panucci ha commentato con estrema lucidità il posticipo della 31ª giornata che ha visto l’Inter travolgere la Roma. Nonostante le insidie del rientro dalle nazionali, la squadra di Cristian Chivu ha dimostrato una superiorità atletica e mentale schiacciante, consolidando il primato a quota 72 punti. «Si pensava che nel secondo tempo partisse bene la Roma, invece ha smesso di giocare e non ha più fatto niente», ha osservato Panucci, sottolineando come la «cavalcata di 5 gol per l’Inter » sia stata la logica conseguenza di un dominio tecnico assoluto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Panucci a Pressing: «Inter devastante, ma basta farsi la guerra sui singoli come Bastoni»

Ultimissime Inter LIVE: i voti dei quotidiani per Chivu, il commento di Panucci sui fischi a BastoniCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito.

Mercato Inter, Barcellona in pressing su Bastoni: possibili contropartite! La situazioneMercato Inter, Barcellona in pressing su Bastoni: possibili contropartite! La situazione Mercato Inter, quattro top club su Bastoni! In caso di...

Temi più discussi: Pressing: Panucci: Calhanoglu aveva chiesto di andarsene, poi hanno rigirato la storia... Video; Pressing: Ranocchia: Rinascita Inter? Merito della sosta Video; Le Pagelle di Inter-Roma; Pressing: Trevisani: Anti-Inter? Se il Milan vincesse a Napoli... Video.

Inter, Panucci: Bastoni? Godiamo se uno fa male. L'avrei abbracciato perché stava soffrendo invece ci piace massacrare i giocatoriLe parole dell'ex difensore a supporto di Bastoni. msn.com

Panucci: Barella a ritmi alti, così è fondamentale. Bastoni? Ci facciamo la guerra da soliL'ex difensore di Milan, Inter e Roma, ospite di Pressing, ha parlato della prestazione dell'Inter e della gara di Barella contro la Roma ... msn.com

Continua a tenere banco la questione Bastoni e tutto quel che è seguito agli episodi che lo hanno coinvolto tra Inter-Juve e Bosnia-Italia Panucci cerca di tracciare una linea tra critiche e cattiverie: le prime, dice l'ex difensore a Pressing, ci stanno, le second facebook

Panucci: “ #Bastoni Noi italiani godiamo nel massacrare” x.com