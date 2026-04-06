Palmanova spacca | 20mila persone tra record e storia digitale

Il Parco Storico di Palmanova ha attirato circa 20.000 visitatori nella giornata di Pasquetta del 2026, con molte persone che hanno scelto di trascorrere il giorno all’aperto nella Città Stellata. L’affluenza ha trasformato il centro storico in un grande luogo di ritrovo, con numerosi cittadini e turisti che hanno partecipato alle attività e alle iniziative organizzate. La giornata si è conclusa con un record di presenze e un seguito di attenzione sulla storia locale.

Circa 20.000 persone hanno scelto il Parco Storico di Palmanova per trascorrere la Pasquetta del 2026, trasformando la Città Stellata in un immenso centro di aggregazione all’aperto. Il sole splendente ha favorito l’afflusso di una folla variegata: si sono viste numerose famiglie con bambini, gruppi di ragazzi e adulti, oltre a grandi flussi di appassionati di ciclismo che hanno raggiunto i bastioni per il tradizionale pic-nic. L’evento ha segnato un punto di svolta numerico, superando i precedenti record di partecipazione. Questo risultato è frutto di un coordinamento serrato tra l’amministrazione comunale, ProPalma e il supporto operativo di venti diverse associazioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palmanova spacca: 20mila persone tra record e storia digitale Sanremo 2026, numeri record: Carlo Conti lascia un'eredità fortissima tra tv e digitaleSanremo 2026 chiude con un bilancio da evento: un successo netto in televisione e, allo stesso tempo, la capacità di dominare il racconto digitale. San Pietro: modello digitale hi-tech per monitorare fondazioni e stabilità, tra storia, geofisica e tutela sismica.San Pietro Sotto la Lente: Un Modello Digitale per Proteggere il Simbolo del Cristianesimo Roma, 16 febbraio 2026 – Un ambizioso progetto di...