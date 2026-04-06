Nel match tra Napoli e Milan della 31a giornata di Serie A 202526, Politano è entrato in campo e ha influenzato l’andamento della partita. McTominay e Rabiot sono stati tra i meno incisivi in entrambe le formazioni. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti, evidenziando chi si è distinto e chi invece ha deluso. I giudizi sui giocatori hanno fatto emergere le differenze di rendimento tra i vari interpreti sul campo.

Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Conferenza stampa Spalletti: «Di Gregorio? Ci voleva una roba forte, di livello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Napoli Milan: Politano entra e cambia la partita! McTominay e Rabiot opachi – I VOTI

Pagelle Cagliari Napoli: bentornato De Bruyne, Politano inventa e McTominay decide VOTIZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,...

Pagelle Como-Milan 1-3, i voti della partita: Rabiot trascina i rossoneriSi è conclusa la partita tra Como e Milan con la Serie A che ora vede tutte le squadre con venti gare disputate ed è possibile fare il punto della...

Temi più discussi: Politano, buona la prima contro l’Irlanda del Nord: le pagelle; Bosnia-Italia 1-1, le pagelle: Bastoni (4) espulsione fatale, Kean (6,5) segna ma sbaglia un gol facile, Calafiori 5; Bosnia-Italia, le pagelle degli azzurri: Kean segna ma poi spreca, Palestra è il futuro; Bosnia-Italia 5-2 dcr, pagelle e tabellino: disastro Bastoni, ai rigori sbagliano Cristante e Pio Esposito, Donnarumma, Kean e Palestra non bastano.

Napoli-Milan 1-0 pagelle: Politano entra e firma il sorpasso, Conte supera Allegri al secondo postoSerie A 2025-26, 31ma giornata, Napoli-Milan, 1-0, i top e flop e le pagelle: Politano e Alisson spingono i partenopei alla vittoria. Conte sorpassa Allegri. sport.virgilio.it

Napoli-Milan (1-0), le pagelle rossonere: De Winter regala il pallone a Politano (5), Maignan non può nulla (6), Tomori irriconoscibile (5)Seconda sconfitta esterna consecutiva per il Milan di Massimiliano Allegri che al Diego Armando Maradona perde in campo, perde in classifica il secondo posto in classifica ai danni di ... leggo.it

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