Pagelle Napoli-Milan 1-0 | i cambi non portano nulla si salvano in pochi

Nella partita tra Napoli e Milan valida per la 31^ giornata di Serie A, il risultato finale è stato di 1-0 a favore dei partenopei. La sfida si è svolta questa sera allo stadio 'Maradona'. I cambi effettuati dalle due squadre non hanno portato grandi modifiche all’andamento del match, e sono stati pochi i giocatori che sono riusciti a distinguersi per le proprie prestazioni.

PAGELLE NAPOLI-MILAN - Sembra una partita a scacchi, Napoli-Milan, tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che l'hanno preparata benissimo tatticamente, ma che fanno fatica poi a creare. Un paio di occasioni per parte, di cui una ciascuno abbastanza clamorose. Per il Milan è Nkunku a divorarsi il vantaggio, mentre per i partenopei è Spinazzola a sfiorare la traversa. Il peso della partita si percepisce, il primo tempo finisce in pareggio, che però non serve a nessuno. Il secondo tempo è una partita diversa. Conte legge bene la situazione e incarta Allegri, il quale rimane fermo al palo. I cambi fanno la differenza e sull'unica sbavatura rossonera arriva il gol di Politano, che porta il Napoli in vantaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Napoli-Milan 1-0: i cambi non portano nulla, si salvano in pochi Pagelle Milan Inter: Luis Henrique bocciato, attacco annullato! Si salvano in pochidi Giuseppe ColicchiaPagelle Milan Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 28^ giornata di Serie A 2025/26... Pagelle Milan Futuro-Casatese Merate 2-3: si salvano Sala, Chaka Traorè ed EletuNel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Casatese Merate, gara valida per la 21^ giornata della Serie D 2025/26. Argomenti più discussi: Le pagelle di Inter-Roma 5-2: Lautaro (8) si esalta, male Cristante (4,5). Napoli a -10, contro il Milan è decisiva; Pressing: Le Pagelle di Inter-Roma Video; Bosnia-Italia 1-1, le pagelle: Bastoni (4) espulsione fatale, Kean (6,5) segna ma sbaglia un gol facile, Calafiori 5; Cremonese-Bologna 1-2, pagelle: Miranda inventa, Rowe e Joao Mario concretizzano. Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan (7) inaspettatamente decisivo. Allegri a -7 da Chivu, il Napoli è terzo a -4 dai rossoneriEstupinan mette l'Inter ko. Il gol dell'esterno ecuadoriano decide il derby di Milano regalando i tre punti al Milan. Anche all'andata i rossoneri avevano trionfato 1-0, ma con il ... ilmattino.it L'Inter frena 1-1 contro la Fiorentina, Milan e Napoli rispettivamente a -6 e -7. Lotta scudetto riaperta Le pagelle del match facebook