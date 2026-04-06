Oh Pole Lignano senza di te un sa più di niente

Da lortica.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lignano, un punto di riferimento per molti, si è spento un sorriso che andava oltre il semplice piacere di mangiare. La perdita di questa presenza si fa sentire profondamente tra chi conosceva il luogo e i momenti condivisi. L’assenza di questo punto di ritrovo ha lasciato un vuoto tra amici e clienti abituali, che ricordano con affetto i momenti trascorsi lì.

Oh ragazzi. questa un è una notizia, è una stilettata nel core. A Lignano s’è spenta una luce, e chi c’è stato lo sa bene: un s’andava mica solo a mangià al Toscano. s’andava a sta’ bene. E ora che Lorenzo – per tutti “il Pole” – ha tirato giù il bandone, pare davvero che lassù sia rimasto un silenzio strano, di quelli che fanno rumore. Nel suo messaggio l’ha detto chiaro, senza troppi giri: anni belli, pieni, vissuti fino in fondo grazie alla gente. Perché senza quella gente lì, senza i clienti diventati amici, senza le risate, le serate d’estate, le pizze e i brindisi. quel posto un sarebbe mai diventato quello che era. E invece lo era eccome. 🔗 Leggi su Lortica.it

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Si può fare musica senza soffrire? I Ferrinis rispondono con “Non Voglio Niente Di Più”Un appartamento, giorni che si somigliano, una vita che resta chiusa dentro spazi troppo piccoli per contenere il pensiero.

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