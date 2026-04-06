Nutria a tavola | la ricetta insolita per sconfiggere l’invasione

Durante il pranzo di Pasquetta, il sindaco di Gerre de Caprioli ha portato all'attenzione pubblica una proposta che ha attirato l'attenzione dei media, ovvero la cottura della nutria alla griglia. La scelta di includere questo animale nel menu ha scatenato un dibattito tra sostenitori e oppositori. La decisione del primo cittadino ha generato discussioni sui social e ha portato all'apertura di un procedimento legale.

Il sindaco di Gerre de Caprioli, Michel Marchi, ha trasformato il pranzo di Pasquetta in un caso mediatico proponendo la nutria alla griglia. L’iniziativa, diventata virale sui social, punta a coniugare la tradizione culinaria con il controllo ambientale della specie. L’attenzione del pubblico è esplosa dopo l’intervento di Mattino5. Le telecamere hanno documentato la fase di preparazione del piatto, rendendo il menù speciale un argomento di discussione online. Il giornalista Marcello Piazzano ha coordinato il servizio, sebbene non abbia ancora assaggiato la pietanza. Il metodo della Confraternita della Nutria. La gestione tecnica della ricetta spetta alla cuoca della Confraternita della Nutria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nutria a tavola: la ricetta insolita per sconfiggere l’invasione Pasquetta tra fede, gite fuori porta, pic-nic e il caso di un’insolita “nutria in padella” spuntato con un sindaco del CremonesePasquetta con menù celebrativo alternativo in quel del Cremonese e, per il resto, si rinnova il copione di tavola e gite fuori porta tanto caro ad... Chiacchiere di Carnevale: il dolce che porta allegria in tavola, la ricetta casalingaDolci, croccanti e irresistibili, le chiacchiere rappresentano l’allegria di Carnevale, il momento in cui il sapore della festa si fonde con la... Argomenti più discussi: Il caso della nutria a tavola: la provocazione del sindaco di Gerre de’ Caprioli; Bilancio regionale: fondi mirati per agricoltura, pesca e tutela ambientale; Salvataggio di una famiglia di cigni neri in via Olgettina. Nutria a tavola, la proposta del VenetoGrigliata o in brodo, ma purché si mangi! A proporre la nutria nel piatto è il consigliere regionale del Veneto Stefano Valdegamberi ed è già polemica. Del resto proporre in Italia, patria della ... 105.net A Cremona nutria alla griglia per il pranzo di Pasquetta: la proposta per contenere la specie infestante #Mattino5 facebook A Cremona, nutria alla griglia per il pranzo di Pasquetta: la proposta per contenere la specie infestante #Mattino5 x.com