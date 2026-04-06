Durante la Pasquetta in una località della Cremonese sono stati segnalati un episodio insolito: una nutria in padella, legato a un caso che ha coinvolto anche un sindaco locale. La giornata si è svolta tra tradizionali gite fuori porta, picnic e momenti di fede, con circa 21 milioni di italiani che hanno trascorso la festività secondo consuetudine. La presenza di questa particolare preparazione culinaria ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità.

Pasquetta con menù celebrativo alternativo in quel del Cremonese e, per il resto, si rinnova il copione di tavola e gite fuori porta tanto caro ad almeno 21 milioni di italiani. Del resto è arcinoto a tutti che il Lunedì dell’Angelo rappresenta per noi figli del Bel Paese il simbolo della libertà ritrovata e del contatto con la natura. Quest’anno, però, oltre alle classiche grigliate e ai picnic nei parchi, la cronaca riporta una notizia decisamente fuori dal comune proveniente da un comune alle porte di Cremona che aggiunge un “sapore” inedito alla tradizione culinaria pasquale (e che non mancherà di suscitare qualche perplessità, non solo gastronomica). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pasquetta tra fede, gite fuori porta, pic-nic e il caso di un’insolita “nutria in padella” spuntato con un sindaco del Cremonese

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