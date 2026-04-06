A partire dai prossimi mesi, il portafoglio digitale italiano, chiamato IT-wallet, presenterà oltre 200 documenti diversi pronti per essere consultati. Attualmente contiene patenti e tessere sanitarie, ma il progetto prevede un ampliamento che includerà molte altre tipologie di certificazioni e attestazioni. Si tratta di un sistema che mira a centralizzare e semplificare l’accesso ai documenti ufficiali attraverso un'app o piattaforma digitale.

Un vero e proprio “contenitore” digitale che sarà ampliato non soltanto agli attuali documenti consultabili ma a molto, molto altro: ecco cosa diventerà IT-wallet, il portafoglio digitale italiano nel prossimo futuro. Cosa si potrà inserire. Patente di guida, tessera sanitaria e Carta Europea della Disabilità: ecco cosa contiene attualmente il portafoglio digitale che sarà implementato di altri altri importanti documenti a portata di clic e sempre presenti nel proprio smartphone. Tra le novità passaporto, carta d’identità elettronica (Cie), certificati anagrafici (nascita, residenza), titoli di studio, tessera elettorale, abbonamenti a mezzi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non solo patente e tessera sanitaria: oltre 200 documenti pronti a sbarcare su IT-wallet. Ecco quali

IT-Wallet, non solo patente e tessera sanitaria: dal 2027 tutti i documenti pubblici in formato digitale. Cosa cambia per i cittadini e le amministrazioniIl DPCM, firmato il 18 febbraio scorso, ha fissato le regole e i tempi di espansione del portafoglio digitale.

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Patente, ora cambia tutto: da che età non potrai più guidare facebook

Tra Gorle e Albino, un 39enne marocchino senza patente e irregolare sul territorio nazionale fugge all’alt dei carabinieri: contromano, semafori bruciati, sorpassi azzardati, fino a 140 km/h. Auto ribaltata, arresto, nulla osta all’espulsione. x.com