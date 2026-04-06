Nkunku e Fullkrug contro il Napoli | ecco i motivi della scelta sorprendente di Allegri

Per la partita tra Napoli e Milan, si prevede che Fullkrug e Nkunku giocheranno dall'inizio, secondo quanto riferiscono le voci di campo. La decisione di Allegri di schierare i due giocatori nel primo tempo rappresenta una novità rispetto alle scelte passate. La formazione ufficiale della partita dovrebbe essere annunciata poco prima del calcio d'inizio, con i due attaccanti pronti a scendere in campo fin dall'inizio.

Napoli-Milan, una sorta di spareggio per il secondo posto del campionato di Serie A. Partenopei e rossoneri arrivano alla partita di questa sera a un solo punto di distanza, ma dietro 9 punti dall'Inter che ha vinto contro la Roma. Se dal centrocampo in giù Allegri punta sulla costanza e la continuità, in attacco i rossoneri sono pronti decisamente a cambiare. In panchina sia Leao che Pulisic (non al meglio a livello fisico) e pronti Nkunku e Fullkrug dal primo minuto. Un cambio importante per una sfida importante. Andiamo a vedere come stanno andando i due attaccanti in stagione. Partiamo da Nkunku: arrivato in estate dal Chelsea per una quarantina di milioni tra prezzo fisso e bonus, il francese ha faticato a trovare spazio e non ha lasciato il segno con i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Gazzetta: a centrocampo, largo a destra, Gutierrez (anche lui mancino) e i Fab Four. Per il Milan, Allegri ha provato la coppia d'attacco Nkunku-Füllkrug. facebook

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