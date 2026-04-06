D ifficile descrivere cosa sia il Mediterraneo per no i, il “mare nostrum” che ha visto nascere e morire civiltà e che oggi vede morire i migranti nel profondo delle sue acque. Però è lo stesso mare delle nostre vacanze, dei giorni felici passati nell’ozio a lasciarci cullare dalle onde e dai venti capricciosi. Bresh racconta il suo mondo nel nuovo album Mediterraneo X Leggi anche › Giornata del Mediterraneo, il Mare Nostrum va tutelato: i progetti E sono anche le medesime acque che ci hanno restituito la bellezza dei bronzi di Riace testimoni di un passato glorioso emersi dopo secoli sulle spiagge devastate dalle villette abusive, ovvero manufatti incompleti di cemento che sembrano mostri pietrificati dalla Medusa durante una trasformazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Navighiamo sull’orlo dell’Apocalisse eppure, dagli scenari peggiori nascono nuove spinte che potrebbero salvare l’umanità, almeno così è successo in passato, e a spiegarcelo è un interessante libro del filosofo Federico Campagna, Altrimondi. Lezioni dal passato per sopravvivere alla Storia (Einaudi).

Antonio Arena illumina la Roma, tra speranze e lezioni dal passatoUn gol senza dubbio inutile per il percorso della Roma ma di certo indimenticabile per il suo autore: stiamo parlando della rete realizzata da...

Di Canio sulle difficoltà dell’Inter: «Squadra che ora non ha sicurezze. C’è una paura tremenda che succeda quello che è successo in passato…»di Redazione Inter News 24Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così delle difficoltà dell’Inter di Chivu emerse dopo il pareggio con...