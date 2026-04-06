Nasce Lesa Turismo | il nuovo portale per scoprire il borgo e il suo territorio

È stato inaugurato il nuovo portale www.lesaturismo.it, dedicato alla promozione del borgo di Lesa e del suo territorio. Il sito fornisce informazioni aggiornate su attrazioni, eventi e punti di interesse, rivolgendosi sia ai visitatori che ai residenti. La piattaforma è stata creata per offrire un accesso semplice e immediato a dettagli utili sulla località, con l’obiettivo di valorizzare le caratteristiche del territorio.

È attivo www.lesaturismo.it, il nuovo punto di riferimento digitale per chi desidera visitare Lesa. Il portale nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio in modo organico, offrendo a turisti e residenti informazioni aggiornate su cosa vedere, sugli eventi in programma e sulle eccellenze storiche del borgo. Il sito si concentra sul racconto di una Lesa autentica, lontana dai flussi del turismo di massa. Al suo interno sono disponibili diverse sezioni dedicate a: L’approccio scelto è quello di un turismo che valorizzi clima mite e la possibilità di vivere il borgo durante tutto l’anno attraverso attività all’aria aperta e passeggiate culturali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Alla Borsa Internazionale del Turismo l'Unione faentina presenta il suo portale turisticoL’Unione della Romagna Faentina presenta il nuovo portale Around Faenza alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, con l’obiettivo di migliorare la... Argomenti più discussi: Nasce Lesa Turismo: il nuovo portale per scoprire il borgo e il suo territorio; Lesa amplia i sentieri dedicati a Manzoni; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 marzo: la rassegna stampa; Misteri del Castellaccio a Lesa da svelare. WILLEMSTAD.- Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) huntu ku 22 partnernan di sektor privá a partisipá na e di 45 edishon di ‘Vitrina Turística ANATO’ na Bogotá, Colombia. Klek pa lesa. - facebook.com facebook