Napoli-Milan quattro giocatori a rischio giallo | ecco i diffidati dei rossoneri

Nella partita tra Napoli e Milan, alcuni giocatori rossoneri sono a rischio squalifica a causa di diffide. La gara, considerata importante, si svolge in un momento in cui la stagione non è ancora conclusa. Quattro calciatori della formazione ospite sono stati ammoniti durante le precedenti partite e devono fare attenzione a non ricevere ulteriori cartellini. La partita potrebbe influenzare le decisioni dell'allenatore riguardo alla formazione futura.

Napoli-Milan è una partita molto importante per entrambe le squadre: chi vincerà si potrà giocare fino alle fine il sogno Scudetto contro l'Inter, mentre rafforzerebbe di fatto un posto nelle prime quattro in classifica che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, cruciale per entrambe le squadre. Ovviamente il campionato non finisce stasera: il Napoli affronterà Parma, Lazio e Cremonese nelle prossime tre, mentre il Milan giocherà contro Udinese, Verona e Juventus. Proprio per le prossime partite ci sono giocatori a rischio cartellino, ovvero i calciatori diffidati. Per il Milan sono quattro i giocatori diffidati che giocheranno contro il Napoli, di cui tre sono previsti nell'undici titolare di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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