Martedì sera il Milan si prepara alla trasferta a Bologna, dove alle 20:45 scenderà in campo contro il Bologna di Italiano. Tre giocatori rossoneri sono diffidati e rischiano di saltare la prossima partita se ricevono altri cartellini gialli. La squadra di Allegri si gioca punti importanti, ma dovrà fare attenzione alle ammonizioni che potrebbero complicare le scelte per le prossime gare.

Martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio 'Renato Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita che chiuderà ufficialmente la 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Per l'occasione, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i rossoneri di Massimiliano Allegri avranno ben tre giocatori diffidati. Dopo Zachary Athekame e Youssouf Fofana, infatti, è entrato ufficialmente nella lista dei diffidati del Milan anche Adrien Rabiot, dopo il cartellino giallo rimediato domenica scorsa allo stadio 'Olimpico' nel match contro la Roma di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan, la situazione disciplinare: tre diffidati nella fila dei rossoneri di Allegri

Durante la 21ª giornata di Serie A tra Milan e Lecce, OPTA ha condiviso una statistica relativa a Wladimiro Falcone, portiere dei giallorossi.

