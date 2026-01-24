Roma-Milan si avvicina con alcune incognite nelle formazioni, tra cui il dubbio su Saelemaekers e una possibile sorpresa a centrocampo. Per Allegri, la formazione resta ancora incerta in vista della partita di domani, con alcune scelte che potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro. Le scelte finali saranno determinanti per entrambe le squadre, che si preparano a confrontarsi in una sfida importante del campionato.

Verso Roma-Milan, partita fondamentale per entrambe le squadre in corsa per uno dei primi quattro posti in campionato. Dopo essere uscito per un risentimento muscolare contro il Lecce, Alexis Saelemaekers resta il grande dubbio per i rossoneri. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' il belga ieri si è allenato con il gruppo. Per capire se Allegri lo schiererà dal primo minuto bisognerebbe attendere la rifinitura di oggi pomeriggio che potrebbe essere il test decisivo. Se l'esterno non dovesse farcela pronto Athekame. PROSSIMA SCHEDA>>> Allegri, si legge, continua a puntare sul 3-5-2 per il suo Milan: sugli esterni torna Bartesaghi, così come rientrerà da titolare Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan, probabili formazioni: dubbio Saelemaekers. A centrocampo una sorpresa

