Napoli-Milan le pagelle | Politano decisivo buona prova generale degli azzurri

Nel match tra Napoli e Milan, la partita si è conclusa con una vittoria di misura per i padroni di casa. Politano si è distinto come giocatore decisivo, mentre i calciatori azzurri hanno mostrato una prestazione complessivamente buona. Le valutazioni individuali vanno da 6 a 6.5, con alcuni giocatori che si sono distinti per continuità e impegno. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole e ha visto una buona organizzazione da parte delle due squadre.

Le pagelle di Napoli-Milan 1-0:Milinkovic Savic 6Juan Jesus 6.5, Buongiorno 6.5, Olivera 6.5Gutierrez 6, Anguissa 6.5, Lobotka 6.5, Spinazzola 6.5De Bruyne 6.5, McTominay 6.5Giovane 6Alisson Santos 6, Politano 7, Beukema sv, Elmas svConte 6.5Doveri 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Politano. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Napoli-Torino, le pagelle: Alisson Santis decisivo, bene Politano PAGELLE NAPOLI-LECCE 2-1: azzurri in rimonta con un Politano-showVoti, top e flop di Napoli-Lecce, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Temi più discussi: Le pagelle di Inter-Roma 5-2: Lautaro (8) si esalta, male Cristante (4,5). Napoli a -10, contro il Milan è decisiva; De Winter e l'incubo Hojlund: dal 3 in pagella alla sfida di Pasquetta. Ma intanto Koni è rinato; Pressing: Le Pagelle di Inter-Roma Video; Bosnia-Italia 1-1, le pagelle: Bastoni (4) espulsione fatale, Kean (6,5) segna ma sbaglia un gol facile, Calafiori 5. Napoli-Milan 1-0 pagelle: Politano entra e firma il sorpasso, Conte supera Allegri al secondo postoSerie A 2025-26, 31ma giornata, Napoli-Milan, 1-0, i top e flop e le pagelle: Politano e Alisson spingono i partenopei alla vittoria. Conte sorpassa Allegri. sport.virgilio.it Napoli-Milan (1-0), le pagelle rossonere: De Winter regala il pallone a Politano (5), Maignan non può nulla (6), Tomori irriconoscibile (5)Seconda sconfitta esterna consecutiva per il Milan di Massimiliano Allegri che al Diego Armando Maradona perde in campo, perde in classifica il secondo posto in classifica ai danni di ... leggo.it Max Allegri alza bandiera bianca dopo Napoli-Milan: "SCUDETTO ABBIAMO DATO!" Questo quanto detto dall'allenatore del Milan nell'immediato post-partita del Maradona: terza sconfitta nelle ultime sei e sorpasso subìto, troppo per pensare in alto Il facebook LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com