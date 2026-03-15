Lazio-Milan di Serie A in diretta | dove vederla e le probabili formazioni | Live Pm

Alle ore 20:45 si gioca a Roma la partita tra Lazio e Milan, valida per la 29ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si svolge allo stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali vengono annunciate poco prima del calcio d'inizio e i tifosi attendono con entusiasmo l'incontro tra le due squadre.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic. A disposizione:Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Nkunku,Fullkrug.All. Allegri. Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | Live Pm Articoli correlati Milan-Verona di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWSIl Milan ritrova la vittoria dopo il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Cagliari-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWSDopo un primo tempo non brillante, i rossoneri si risvegliano e, al 50esimo minuto passano in vantaggio grazie ad un gol di Rafael Leao, il 6 della... Altri aggiornamenti su Lazio Milan di Serie A in diretta dove... Temi più discussi: Diretta Lazio-Milan: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Serie A Enilive | Lazio-Milan, la vendita dei tagliandi; Lazio-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A. Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming: gratis su DAZN, orario e probabili formazioniDove vedere Lazio-Milan in tv e streaming: partita gratis su DAZN, orario del match, probabili formazioni e situazione delle squadre. milanosportiva.com Serie A, è Lazio-Milan la partita che trasmetterà gratis DAZN: come registrarsi e vederla senza abbonarsiLazio-Milan è la partita della Serie A 2025/2026 che DAZN trasmette gratis, come registrarsi per vederla anche senza decidere di abbonarsi ... sport.virgilio.it Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lazio- #Milan x.com In vista di Lazio-Milan, negli studi di DAZN ci sarà un ospite speciale: Simone Pianigiani Scopri di più nel primo commento facebook