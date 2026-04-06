Questa sera alle 20.45 si gioca Napoli contro Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita è decisiva per le posizioni in classifica, con il Napoli che cerca di avvicinarsi all’Inter e di consolidare il posto in Champions League. Tra i protagonisti in campo ci sono Lukaku, coinvolto in una situazione di caos, e un giovane calciatore che potrebbe essere rischioso per le strategie delle due squadre.

Il Napoli affronta il Milan stasera allo Stadio Diego Armando Maradona alle 20.45, con una posta in gioco altissima per la scalata verso l’Inter e l’accesso in Champions League. L’atmosfera a Napoli è elettrica, ma carica di tensione interna. Mentre la città si prepara per il calcio d’inizio, Giovanni Manna ha chiarito la posizione della società riguardo alla condotta di Romelu Lukaku, che ha scelto di non rientrare dal Belgio dopo gli impegni internazionali. La sfida di stasera è cruciale: un solo punto separa il Napoli, attualmente terzo, dal Milan, secondo in classifica. Chi prevarrà avrà l’opportunità di insidiare i primi posti prima degli ultimi sette passi verso la fine della stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli-Milan: caos Lukaku e l’azzardo Giovane per il primato

Napoli-Milan, Conte accelera durante la sosta: opportunità per Lukaku e GiovaneRomelu Lukaku e Giovane hanno convinto Antonio Conte nella seduta d’allenamento post-sosta: entrambi cercano spazio nelle rotazioni azzurre.

Lukaku può andare via: Giovane, Hojlund e Undav per il Napoli del futuroNegli ultimi mesi, il rapporto tra Lukaku e l’ambiente non è stato dei più semplici e le recenti tensioni hanno acceso inevitabilmente il dibattito...

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Manna chiarisce sul caso Lukaku: Non siamo contenti, il rispetto del gruppo prima di tutto. Ci saranno delle conseguenzeA pochi minuti dalla sfida contro il Milan, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN, facendo il punto sul momento della squadra e soffermandosi anche su alcun ... corrieredellosport.it

Napoli, Manna: Lukaku? Il rispetto vale tutto, ci saranno conseguenzeIntervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Napoli-Milan, il dirigente del club partenopeo non ha usato giri di parole per descrivere la situazione di Lukaku. fantamaster.it

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