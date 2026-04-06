Nel terzo trimestre del 2025, le erogazioni di mutui casa alle famiglie residenti nella regione hanno superato i 310 milioni di euro. Secondo un'analisi condotta da Kìron Partner Spa, si registra un incremento rispetto ai trimestri precedenti. I dati evidenziano un aumento delle richieste di finanziamenti dedicati all'acquisto di abitazioni, riflettendo una tendenza in crescita nel settore dei mutui residenziali.

Il report di Banca d'Italia conferma il trend positivo: in provincia volumi su del 15% nel terzo trimestre. Ma sul futuro del 2026 pesa l'incognita dei tassi legata ai conflitti internazionali Kìron Partner Spa ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel terzo trimestre 2025. L'analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d'Italia nel mese di dicembre 2025. Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +18,7%, per un controvalore di 2. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Crédit Agricole si consolida in Italia. Nel 2025 utile netto di 1,4 miliardi Oltre 6 milioni di clienti, in aumento del 13% rispetto allo scorso anno, crescono i mutui a privati e impresePresentati i risultati 2025 del gruppo Crédit Agricole in Italia, che ha conseguito un utile netto pari a 1,402 miliardi di euro, confermando...

Temi più discussi: Mutui casa, erogazioni in aumento in Provincia: nel 2025 finanziamenti per oltre 310 milioni; Mutuo per la casa, cresce il volume delle erogazioni. In salita anche l’importo medio; Compravendite: richieste di mutuo in aumento nei prossimi anni; Comprare casa a Bari: volano i mutui in città, erogati 260 milioni in tre mesi.

Mutui casa in regione: +29% in Alto Adige e +24% in Trentino(ANSA) - TRENTO, 31 MAR - Nei terzo trimestre dello scorso anno alle famiglie del Trentino Alto Adige sono stati concessi finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per un totale di 275,6 milioni di ... msn.com

Mutui italiani più cari in UE, ma il tasso medio è in discesaNonostante l’Italia resti tra i paesi europei con i mutui più costosi, segnati da tassi d’interesse superiori alla media Ue, le erogazioni continuano a crescere, trainate soprattutto dalla domanda dei ... facile.it

L’acquisto di un immobile non si conclude con la scelta della casa giusta. È in quel momento che inizia una delle fasi più delicate: l’accensione del mutuo. Più Mutui Casa opera - realtà e società di mediazione creditizia di Gruppo Tempocasa affianca il cliente - facebook.com facebook

Mutui regionali prima casa: all’esame della Giunta le nuove disposizioni applicative x.com