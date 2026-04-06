Moviola Lecce Atalanta | proteste della Dea per due possibili rigori cos’è successo

Durante la partita tra Lecce e Atalanta, valida per la 31ª giornata di Serie A, sono state sollevate proteste da parte della squadra ospite riguardo a due potenziali rigori non assegnati dall’arbitro. La moviola ha analizzato gli episodi più discussi, concentrandosi su alcune decisioni contestate durante il match. Questi momenti hanno suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, in particolare per le decisioni prese in prossimità della porta.

Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Lecce Atalanta: proteste della Dea per due possibili rigori, cos’è successo Moviola Atalanta Bayern Monaco, l’episodio chiave della sfida di Champions League: cos’è successoLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Moviola Bayern Monaco Atalanta, l’episodio chiave della sfida di Champions League: ecco cos’è successoCalciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla... Lecce-Atalanta, moviola: lunedì da cani per i pugliesi, alla Dea gol annullato e rigori negati, Krstovic ex applauditoLa prova dell’arbitro romano Federico La Penna al Via del Mare nella gara della 31esima giornata di serie A Lecce-Atalanta analizzata al microscopio, la moviola ... sport.virgilio.it Lecce-Atalanta: 0-3. Niente da fare per i giallorossi, la Dea cala il trisI salentini non hanno sfruttato la doppia frenata di Cremonese e Cagliari rimanendo a quota 27, in terzultima posizione, nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Bologna ... lagazzettadelmezzogiorno.it