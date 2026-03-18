Moviola Bayern Monaco Atalanta l’episodio chiave della sfida di Champions League | ecco cos’è successo

Durante il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta, si è verificato un episodio arbitrale che ha attirato l’attenzione. La moviola del match ha evidenziato un momento specifico che ha coinvolto direttamente le squadre in campo. L’episodio rimane centrale nel resoconto della partita e rappresenta il punto di discussione principale tra gli addetti ai lavori.

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