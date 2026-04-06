Durante le prime tre gare della stagione MotoGP 2026, Alex Marquez ha incontrato difficoltà nel trovare il ritmo con la nuova Desmosedici, anche se utilizza una moto identica a quella di altri piloti come Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. La sua performance è stata caratterizzata da risultati insoddisfacenti, segnando un periodo di difficoltà nelle prime tappe del campionato.

Alex Marquez sta attraversando un periodo di crisi nelle prime tre tappe della stagione MotoGP 2026, faticando a trovare il ritmo con la nuova Desmosedici nonostante l’impiego di una moto speculare a quella di Marc Marquez, Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio. Il pilota del team Gresini ha raccolto solo 28 punti in questo avvio di campionato. Un rendimento che appare tenue se confrontato con i risultati di di Giannantonio, il quale, correndo per VR46, ha ottenuto in questo lasso di tempo un punteggio che supera il doppio di quello dello spagnolo. Questa situazione ha spinto Alex Marquez all’ottavo posto della classifica piloti, un posizionamento che segna un netto distacco rispetto agli eventi del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP: Alex Marquez in crisi, l’enigma GP26 blocca il pilota

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