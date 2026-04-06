Lunedì 6 aprile alle ore 14:00 si terrà a Montecarlo il match di primo turno tra Stefanos Tsitsipas e Francisco Cerundolo. I due tennisti scenderanno in campo sui campi della città per affrontarsi in una partita che apre la stagione sulla terra battuta. La sfida si inserisce nel quadro del torneo che si disputa sulla superficie rossa, noto per il suo ritmo e le sfide intense.

Lunedì 6 aprile alle ore 14:00, i campi di Montecarlo ospiteranno l’incontro di primo turno tra Stefanos Tsitsipas e Francisco Cerundolo. Il duello vede contrapposti due esperti della terra rossa nel contesto di un Masters 1000. L’atleta argentino, che occupa il ventesimo posto nel ranking ATP, arriva a questo appuntamento con un momento positivo. Nel corso del 2026 ha infatti ottenuto 14 successi su 20 match disputati, includendo la vittoria del trofeo di Buenos Aires. Il contrasto tra classifica e storia del torneo. La posizione in graduatoria vede un distacco netto, poiché Stefanos Tsitsipas è sceso al 49esimo posto. Tale precipitazione è legata a una flessione della forma dovuta a problemi alla schiena manifestatisi durante l’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montecarlo: Tsitsipas sfida Cerundolo per invertire il trend

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