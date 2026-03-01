Cerundolo risponde a Tsitsipas | Può fare quello che vuole

Da oasport.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francisco Cerundolo ha commentato le dichiarazioni di Tsitsipas, affermando che può fare ciò che desidera. Il tennista argentino è stato protagonista nei tornei su terra battuta di inizio stagione, anche con una vittoria. Tsitsipas aveva espresso alcune opinioni sulla sua prestazione, e Cerundolo ha deciso di rispondere senza entrare in polemiche. La discussione tra i due continua a far parlare nel circuito.

Tsitsipas, in un’intervista a Clay, aveva dichiarato: “Il Sudamerica non mi ha mai offerto un accordo abbastanza vantaggioso da prenderlo seriamente in considerazione. Il Medio Oriente è sempre stato molto più competitivo in termini di compensi di partecipazione. Anche la tournée europea ha garantito forti incentivi economici. Questo fa la differenza” La risposta alle dichiarazioni del greco: “Se non vogliono venire qui, che non vengano. Chi vuole giocare sulla terra battuta, chi vuole vivere il Sudamerica e scoprire le città, o giocare un tennis diverso, verrà. Chi non vuole venire andrà in Medio Oriente o ad Acapulco. Possono scegliere quello che vogliono, giocare il programma che vogliono“. 🔗 Leggi su Oasport.it

cerundolo risponde a tsitsipas pu242 fare quello che vuole
© Oasport.it - Cerundolo risponde a Tsitsipas: “Può fare quello che vuole”

«Sono maledettamente invidiosaaaaa di una bella, intelligente e più giovane che ottiene tutto quello vuole. Mi vergogno, ma che posso fare?». Risponde Elena Di CioccioParliamo di voi invece e dei vostri segreti che arrivano zitti zitti dentro al nostra stanza rossa.

Leggi anche: Vice Modric, ma non solo: tutto quello che può fare Jashari in questo Milan

Contenuti utili per approfondire Cerundolo risponde

Temi più discussi: Cerundolo risponde a Tsitsipas: Chi non vuol venire in Sudamerica non venga; Cerúndolo risponde a Tsitsipas: Se non vuole venire, che non venga; ATP Santiago, Cerundolo: Passare al cemento significherebbe perdere la nostra storia; Cerundolo risponde duramente a Tsitsipas: Può fare quello che vuole.

cerundolo risponde a tsitsipasCerundolo risponde duramente a Tsitsipas: Può fare quello che vuoleFrancisco Cerundolo ha voluto rispondere a Tsitsipas difendendo quella serie di eventi che gli permettono di godersi l'affetto della famiglia e il calore del pubblico. Proprio quest'anno, ha ... tennisworlditalia.com

cerundolo risponde a tsitsipasCerundolo risponde a Tsitsipas: Chi non vuol venire in Sudamerica non vengaTennis - Chi vuole vivere il Sudamerica, le sue citta, o giocare un tennis diverso, qui è il benvenuto ha detto Francisco Cerundolo ... ubitennis.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.