Cerundolo risponde a Tsitsipas | Può fare quello che vuole

Francisco Cerundolo ha commentato le dichiarazioni di Tsitsipas, affermando che può fare ciò che desidera. Il tennista argentino è stato protagonista nei tornei su terra battuta di inizio stagione, anche con una vittoria. Tsitsipas aveva espresso alcune opinioni sulla sua prestazione, e Cerundolo ha deciso di rispondere senza entrare in polemiche. La discussione tra i due continua a far parlare nel circuito.

Tsitsipas, in un’intervista a Clay, aveva dichiarato: “Il Sudamerica non mi ha mai offerto un accordo abbastanza vantaggioso da prenderlo seriamente in considerazione. Il Medio Oriente è sempre stato molto più competitivo in termini di compensi di partecipazione. Anche la tournée europea ha garantito forti incentivi economici. Questo fa la differenza” La risposta alle dichiarazioni del greco: “Se non vogliono venire qui, che non vengano. Chi vuole giocare sulla terra battuta, chi vuole vivere il Sudamerica e scoprire le città, o giocare un tennis diverso, verrà. Chi non vuole venire andrà in Medio Oriente o ad Acapulco. Possono scegliere quello che vogliono, giocare il programma che vogliono“. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cerundolo risponde a Tsitsipas: “Può fare quello che vuole” «Sono maledettamente invidiosaaaaa di una bella, intelligente e più giovane che ottiene tutto quello vuole. Mi vergogno, ma che posso fare?». Risponde Elena Di CioccioParliamo di voi invece e dei vostri segreti che arrivano zitti zitti dentro al nostra stanza rossa. Leggi anche: Vice Modric, ma non solo: tutto quello che può fare Jashari in questo Milan Contenuti utili per approfondire Cerundolo risponde Temi più discussi: Cerundolo risponde a Tsitsipas: Chi non vuol venire in Sudamerica non venga; Cerúndolo risponde a Tsitsipas: Se non vuole venire, che non venga; ATP Santiago, Cerundolo: Passare al cemento significherebbe perdere la nostra storia; Cerundolo risponde duramente a Tsitsipas: Può fare quello che vuole. Cerundolo risponde duramente a Tsitsipas: Può fare quello che vuoleFrancisco Cerundolo ha voluto rispondere a Tsitsipas difendendo quella serie di eventi che gli permettono di godersi l'affetto della famiglia e il calore del pubblico. Proprio quest'anno, ha ... tennisworlditalia.com Cerundolo risponde a Tsitsipas: Chi non vuol venire in Sudamerica non vengaTennis - Chi vuole vivere il Sudamerica, le sue citta, o giocare un tennis diverso, qui è il benvenuto ha detto Francisco Cerundolo ... ubitennis.com Cerundolo risponde duramente a Tsitsipas: "Può fare quello che vuole" Non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate da Stefanos Tsitsipas sui tornei in Sudamerica. Il tennista greco ha spiegato senza giri di parole il motivo per cui preferisce compet - facebook.com facebook Cerundolo risponde a Tsitsipas: "Chi non vuol venire in Sudamerica, non venga" x.com