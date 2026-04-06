Dopo la sconfitta della Nazionale italiana di calcio in Bosnia, durante la partita di ritorno dei playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, si riaccende la possibilità di un ripescaggio per l’Italia. La squadra azzurra ha visto sfumare la qualificazione diretta, ma al momento non ci sono ancora esclusioni ufficiali dalla partecipazione alla fase finale. La situazione rimane aperta fino a quando non saranno definiti gli eventuali ripescaggi da parte della FIFA.

La disfatta della Nazionale italiana di calcio sul campo della Bosnia per la finale playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico e più viva che mai. Il “terremoto” della Figc con le dimissioni di Gravina, Gattuso e Buffon dà l’idea dello sconquasso del calcio italiano che, però, avrebbe ancora una remota possibilità di far parte dei Mondiali. Il ruolo dell’Iran. Prima di capire perché, in concreto, l’ Italia possa essere ripescata è necessario fare un passo indietro e guardare in casa Iran: a causa della guerra proprio con gli Stati Uniti, è molto remota, anche in questo caso, che la Nazionale iraniana possa disputare una competizione in Usa che dovrebbe disputare ben due gare su tre, del girone eliminatorio, a Los Angeles con tutti i rischi di ordine pubblico del caso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mondiali di calcio, ecco l'unico caso in cui l'Italia può essere ripescata

L’Iran verso la rinuncia ai mondiali di calcio, l’Italia può essere ripescata se non supera i playoffL’Iran viaggia verso la rinuncia ai mondi di calcio che si terranno quest’estate negli Usa e in Messico.

Mondiali 2026, l’Iran si ritira: l’Italia può essere ripescata? Cosa dice il regolamento FIFA e quale può essere lo scenario oraNico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro.

IL FINALE SHOCK più folle di sempre!!! CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR [04]

Temi più discussi: Mondiali 2026, ecco i gironi e il calendario completo delle partite; Tutti i gironi dei Mondiali di calcio 2026: ecco le 48 squadre qualificate con l'Italia fuori dalla Coppa del mondo; Italia, quanto varrebbe qualificarsi ai Mondiali? Tutte le cifre; Italia e ripescaggio ai Mondiali, il regolamento e come funziona: perché non è possibile.

Storia dell'Italia ai Mondiali di calcioA poche ore dalla sfida all’ Irlanda del Nord che deciderà le sorti dell’Italia ai Mondiali di calcio 2026, abbiamo deciso di ricostruire la storia della nostra Nazionale in Coppa del Mondo, tra grand ... gqitalia.it

Mondiali di calcio: è un plebiscito. Ecco cosa vogliono gli italiani (1 / 2)In un giorno che doveva profumare di sogni e bandiere al vento, il calcio italiano si è risvegliato immerso in un silenzio spettrale. Le strade, solitamente pronte a esplodere di gioia, sono diventat ... donna.fidelityhouse.eu

La candidatura di Roma per ospitare i Mondiali di atletica del 2029 o 2031 è stata ufficialmente inviata alla federazione internazionale World Athletics, accompagnata da una lettera di sostegno del Governo italiano, firmata dal ministro per lo Sport Andrea Abo facebook

#Maldini: " #Italia, saltare tre #Mondiali di fila è un fallimento totale. Non vedo più la voglia di prima" - @Azzurri #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com