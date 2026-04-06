La moda per la Primavera-Estate 2026 si caratterizza per la diffusione del color blocking, una tecnica che combina tinte vivaci e contrastanti per realizzare look audaci e d’effetto. Questa tendenza si manifesta attraverso l’accostamento di colori forti e opposti, creando outfit dinamici e vistosi. La scelta di tonalità intense rappresenta il punto centrale di questa stagione, confermando una predilezione per l’espressione cromatica decisa.

La moda della Primavera-Estate 2026 vede il trionfo del color blocking, una tecnica basata sulla giustapposizione di tinte accese e contrastanti per creare outfit audaci. Questa tendenza, che domina le proposte dei principali brand di lusso, segna il passaggio da tonalità tenui a combinazioni cromatiche energiche. L’approccio stilistico di questa stagione si fonda sull’accostamento di colori che potrebbero sembrare incompatibili. Il risultato sono look grintosi e vitaminici, dove la ricerca dell’originalità passa attraverso l’uso di blocchi di colore netti e ben definiti. Le passerelle più prestigiose hanno già dato il via a questa rivoluzione visiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moda 2026: esplode il color blocking tra contrasti e tinte accese

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