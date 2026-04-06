In questa commedia action, Mike lavora come scagnozzo di medio livello per un boss criminale. Ha una relazione segreta con Alice, che è la moglie di Nick, uno strozzino legato alla stessa organizzazione. La storia combina viaggi nel tempo e vendette dei gangster, con personaggi coinvolti in situazioni di tradimento e conflitto all’interno del mondo criminale.

Mike è uno scagnozzo di medio rango al servizio del boss Jimmy Boy. Ha una relazione clandestina con Alice, moglie dello strozzino Nick, anch’esso al servizio dell’organizzazione criminale. Proprio la sera in cui Mike e Alice hanno deciso di fuggire insieme, la situazione prende una piega del tutto imprevedibile. In Mike & Nick & Nick & Alice, un titolo un programma, infatti una versione di Nick proveniente dal futuro torna indietro nel tempo per impedire al se stesso del presente di uccidere Mike, che era stato incastrato proprio da lui come traditore della banda. I “doppioni” e la coppia fedifraga si ritroveranno a unire le forze in una notte folle per sopravvivere alla vendetta del boss Sosa, padre adottivo di Jimmy Boy. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Mike e Nick, Nick e Alice: una commedia action tra viaggi nel tempo e gangster vendicativi – Recensione

Gangster e viaggi nel tempo: Vince Vaughn e James Marsden nel trailer di Mike & Nick & Nick & AliceLa pellicola viene descritta come una commedia d’azione raffinata ed esilarante che segue le vicende di due gangster e della donna che entrambi amano.

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