Carlo Conti ha condiviso pubblicamente un episodio che lo ha profondamente colpito, affermando che qualcosa gli ha causato dolore. Le sue parole hanno suscitato attenzione e si sono diffuse rapidamente, mantenendo il loro eco nel mondo dello spettacolo. La sua dichiarazione ha attirato l’interesse di molti, portando alla luce un episodio personale di cui raramente si era parlato in pubblico.

L’eco delle parole di Carlo Conti non si spegne all’indomani dell’uscita della sua più recente intervista. In un universo televisivo dove i successi finiscono spesso sulle copertine e i momenti difficili nel dimenticatoio, il conduttore fiorentino ha scelto di mettere a nudo un aspetto meno noto della sua carriera: i rifiuti che lo hanno segnato. Intervista a Carlo Conti: il bilancio su carriera, momenti difficili e successo. Nell’ultimo numero del settimanale Di Più Tv, interlocutore di una conversazione sincera e senza fronzoli, Conti si è lasciato andare a una riflessione che va oltre le luci dei riflettori e tocca la fragilità di chi lavora in televisione da decenni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mi ha fatto male…”. Carlo Conti, la triste rivelazione

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I ‘no’ fanno sempre male, soprattutto all’inizio, ma con il tempo ho imparato che spesso sono utili…Ce n’è stato qualcuno che mi ha fatto rimanere male, certo, ma forse proprio quelli mi hanno dato la spinta a fare meglio…” Carlo Conti, in una recente intervista facebook