Meteo il primo assaggio di primavera | sole e punte di 17 gradi per tutta la settimana

L’alta pressione sub-tropicale ha portato un’ondata di sole e temperature fino a 17 gradi, causando un aumento improvviso delle temperature in Sicilia. Le condizioni climatiche più miti hanno attirato molte persone nei parchi e lungo le spiagge. Le previsioni indicano che questa situazione durerà tutta la settimana, regalando giornate primaverili. Le temperature piacevoli continuano a spingere i residenti a uscire di casa, pronti a godersi il clima stabile.

L’arrivo dell’alta pressione sub-tropicale sull’Italia meridionale inaugura una fase di tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia. Anche nella provincia di Agrigento l’anticiclone resterà protagonista per l’intera settimana, garantendo giornate serene e assenza di precipitazioni almeno fino al prossimo weekend. Sono le previsioni di Carlo Migliore di 3bMeteo.com. Le temperature tenderanno a salire, soprattutto nei valori massimi, con punte che potranno raggiungere i 16-17 gradi. Un clima dunque mite e primaverile, accompagnato da venti deboli e cieli limpidi, segno di un anticipo di bella stagione destinato a durare ancora diversi giorni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Meteo: tornano piogge e forte Scirocco da metà settimana, punte da 17 gradi sull'AgrigentinoDa metà settimana, la Sicilia dovrà affrontare nuovamente piogge e un forte Scirocco.

Meteo, settimana instabile in Sicilia: piogge in arrivo e Scirocco, punte di 21 gradi a PalermoQuesta settimana in Sicilia sarà caratterizzata da tempo instabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nel fine settimana primo assaggio di primavera dopo l'ultima perturbazione di una lunga serie; Meteo, primo assaggio di primavera ma nel weekend torna la pioggia. Le previsioni; Toscana primo assaggio di primavera con temperature fino a 18 gradi; Oggi sole e temperature fino a 20 gradi: un primo assaggio di primavera.

Meteo, primo assaggio di primavera ma nel weekend torna la pioggia. Le previsioniLa primavera è alle porte e la prova è il tempo stabile che gli esperti di 3BMeteo prevedono per i prossimi giorni grazie a un ciclone ... msn.com

Meteo, l'anticiclone delle Azzore porta il primo assaggio di primavera: temperature fino a 15°CIl maltempo ha le ore contate, se la pioggia colpirà ancora la penisola nella giornata di giovedì per il weekend invece si prevedono sole e temperature primaverili. Mercoledì è una giornata di tempo s ... tg.la7.it

Meteo, primo assaggio di primavera ma nel weekend torna la pioggia. Le previsioni - facebook.com facebook