Recentemente, Maury Povich ha condiviso che all'inizio della loro relazione sua moglie, giornalista di successo, aveva uno stipendio dieci volte più alto del suo. Questa differenza di guadagni tra i due è stata oggetto di discussione pubblica, con Povich che ha fatto questa rivelazione durante un'intervista. La coppia ha segnato un passaggio importante nella loro vita professionale, con differenze salariali significative tra i due all'inizio della loro convivenza.

Maury Povich ha rivelato recentemente che, all’inizio del loro legame, sua moglie Connie Chung percepiva un reddito dieci volte superiore al suo. La confessione è emersa durante un colloquio con Adam Friedland, pubblicato il 1 aprile. Il conduttore di 87 anni ha reagito con ironia alle definizioni di cacciatore di fortuna lanciate da Friedland, confermando apertamente la disparità economica esistente quando si sono sposati nel 1984. In quell’epoca, Connie aveva già consolidato la sua fama come inviata per il notiziario serale della CBS, prima di assumere ruoli di guida in programmi come NBC News at Sunrise e nell’edizione del sabato di NBC Nightly News. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maury Povich e il gap di stipendio: “Mia moglie guadagnava 10 volte più

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